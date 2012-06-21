Багато хто вважає, що Земля є єдиною планетою в Сонячній системі, що має колосальні запасами води. Але в порівнянні з деякими іншими місцями в Сонячній системі, наш рідний світ – справжня пустеля, як з точки зору всього обсягу води, так і кількості рідини на Землі щодо розміру планети.

Взяти хоча б крижаний супутник Юпітера Європу, який за розмірами менший за Місяць. Зовсім недавно вчені проаналізували старі 20-літні дані одного з космічних зондів «Вояджер» і виявили ще більше доказів на користь того, що запасів води на Європи, удвічі більше, ніж на нашій рідній планеті. Є серйозні підозри, що навіть крихітний Плутон має підземний океан, за обсягом який можна порівняти з нашим земним.

Стів Ванс, планетолог з Лабораторії реактивного руху NASA, багато років займається дослідженнями світів, які можуть приховувати під своєю поверхнею воду. Він вивів середнє значення товщини крижаних кірок поверхні світів Сонячної системи і глибину їх океанів, а також розрахував, скільки ж води може бути на цих об'єктах.

На інфографіці нижче відображені дані, отримані Ванс, а також інформація з інших джерел, що показує ймовірний обсяг рідкої води у дев'яти відомих «водних світах», включаючи нашу Землю.

Кількість води на графіку відображено в зетталітрах, одиниці, рівної 1 000 000 000 000 000 000 000 літрам, або 1 мільярду кубічних кілометрів.

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, Земля має приблизно лише 1,3335 зетталітра.

Виходячи з того обсягу води, який мають світи Сонячної системи (від меншого запасу до більшого), список виглядає таким чином: Енцелад (супутник Сатурна), Тритон (супутник Нептуна), Діона (супутник Сатурна), Плутон (карликова планета), Земля, Європа (супутник Юпітера), Каллісто (супутник Юпітера), Титан (супутник Сатурна) і Ганімед (супутник Юпітера).

Ганімед є найбільшим супутником газового гіганта Юпітера: 69 % загального обсягу супутника може займати рідка вода, що істотно більше, ніж у будь-якого іншого космічного тіла у Сонячній системі.

На думку вчених, Мімас, супутник Сатурна, а також Церера –найбільший астероїд в Сонячній системі, теж можуть мати океани з води. Однак дослідники не впевнені в тому, наскільки великими можуть бути ці океани. Для того щоб напевно підтвердити або спростувати цю думку, потрібно провести не одну космічну місію.

Нині аерокосмічне агентство NASA планує місію Europa Clipper до Європи. В її рамках вчені хочуть скласти дуже точну карту крижаного супутника. Дослідники очікують, що місія почнеться десь між 2022 і 2025 роками.

Вчені вважають, що зонд зможе провести більш точні розрахунки розміру океану Європи, а також «спробувати на смак і запах» частки водних гейзерів, що вириваються з поверхні супутника.

Європейське космічне агентство планує аналогічну місію під назвою Jupiter Icy Moons Explorer. Запуск заплановано на 2022 рік. Досягти Юпітера космічний апарат зможе в 2030-му.

Урамках цієї місії планується провести два обльоту Європи. Потім космічний апарат на 8 місяців займе орбіту навколо Ганімеда, збираючи наукові дані і відправляючи їх на Землю.

Хто знає, можливо, один з цих зондів виявить перші незаперечні докази існування життя в сотнях мільйонах кілометрів від Землі.