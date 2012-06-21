Майже 50 – 35 мільйонів років тому восьмий континент Землі, Зеландія, занурився в океан і зник. Сьогодні на глобусі ми можемо побачити лише крихітну частину цієї затонулої землі – Нову Зеландію. Але хто ж населяв втрачений континент площею 5,18 мільйона квадратних кілометрів? У новому дослідженні вчені змогли знайти відповідь на це запитання.

Як з’ясувалося, майже 60 мільйонів років тому на континенті Зеландія жили пінгвіни! Правда, зовсім не ті, яких ми знаємо сьогодні. Однак, як кажуть вчені, виявлені скам'янілості вимерлого виду пінгвінів можуть бути відсутньою ланкою між стародавніми і сучасними тваринами.

Минулого місяця дослідники виявили цілий скарб добре збережених скам'янілостей віком 3 мільйони років, включаючи череп і кістку крила, на Північному острові Нової Зеландії. Після ретельних аналізів автори нової роботи прийшли до висновку, що ці кістки належать раніше невідомого виду чубатих пінгвінів, який отримав назву Eudyptes atatu.

Деніел Томас, зоолог з Університету Мессі і провідний автор дослідження сказав, що це відкриття є «ключем до розуміння того, що Нова Зеландія, можливо, була гарячою точкою біорізноманіття для морських птахів протягом мільйонів років». Автори кажуть, що більш ранні дослідження датували присутність чубатих пінгвінів на Новій Зеландії тільки близько 7000 років тому. Нова знахідка, якій 3 мільйони років, передбачає, що регіон є найбільш імовірним місцем походження пінгвінів.

Скам'янілості пінгвіна Eudyptes atatu були знайдені в скелі недалеко від прибережного району Таранаки. Місцеві жителі першими виявили їх, після чого знахідкою зацікавилися дослідники з Новозеландського музею Те Папа Тонгарева.

Як тільки вчені зрозуміли, що решткам три мільйони років, вони порівняли скам'янілості з кістками інших живих видів чубатих пінгвінів. Так було встановлено, що древній пінгвін був схожий на сучасних пінгвінів, хоча його дзьоб був більш тонким. Це вказує на іншу дієту тварини.

Автори нового дослідження припускають, що Eudyptes atatu жив в Новій Зеландії вже після того, як інша частина Зеландії затонула. Але дослідники відзначають, що предки цього виду, ймовірно, колись бродили по континенту.

Також експерти думають, що стародавні пінгвіни, які жили на континенті, були гігантськими. У 2017 році дослідники виявили, що доісторичні «мега-пінгвіни» досягали близько двох метрів у висоту і важили 100 кілограм.

Велика частина території Зеландії, яка приблизно вдвічі менше Австралії, нині знаходиться на глибині понад 1066 метрів під водою. Колись континент був домом для динозаврів і був покритий пишними тропічними лісами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»