Вчені з США і Швейцарії створили мікрочіп, в який помістили кілька десятків антигенів нового коронавірусу SARS-CoV-2 та інших подібних патогенів. Такий чіп дозволяє швидко виявляти антитіла, що виробляє коронавірус в крові людей. Таким чином можна виявляти людей, які перехворіли COVID-19.
Коронавірусна інфекція COVID-19 протікає у безсимптомній формі у багатьох заражених, тому для розуміння справжніх масштабів пандемії необхідно розробити нові засоби для масового виявлення тих, хто перехворів на COVID-19. Новий мікрочіп, створений вченими з США і Швейцарії, може впоратися з цим завданням. Цей чіп дозволяє діагностувати коронавірусну інфекцію не менш ефективно, ніж класичні серологічні тести.
«Антиген – це речовина, яка наше тіло сприймає як чуже, тому починає виробляти проти нього особливі антитіла. У нашому мікрочіпі містяться 67 антигенів SARS-CoV-2 (збудник COVID-19) та інших подібних коронавірусів (зокрема – SARS-CoV і MERS – CoV)», – розповідають автори розробки.
Новий мікрочіп дозволить медикам проводити оперативну діагностику COVID-19, а вчені зможуть використовувати його для проведення епідеміологічних досліджень. Про масове виробництво мікрочіпа поки що нічого не повідомляється.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»