Білок, що відповідає за регуляцію рівня холестерину в організмі, виявився фактором вродженого імунітету проти вірусу імунодефіциту людини. Вчені з США припускають, що на основі цього білка можна створити вакцину не тільки від ВІЛ, але і від інших небезпечних вірусів.
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Білкове з'єднання під назвою аполіпопротеїн А-I (AIBP) здатне пригнічувати реплікацію ВІЛ було виявлено співробітниками Університету Джорджа Вашингтона. Вчені знали, що AIBP може виконувати захисні функції при станах, пов'язаних з неправильним метаболізмом холестерину, проте функціональність білка виявилася дещо складнішою.
Досліди на клітинних культурах показали, що AIBP перешкоджає реплікації ВІЛ-1 завдяки впливу на так звані ліпідні рафти. Мова йде про спеціальні ділянки на плазматичній мембрані клітин, які важливі для вірусу імунодефіциту. Вплив білка AIBP редукує злиття вірусних клітин, в результаті чого розмноження вірусу виявляється обмеженим.
Автори дослідження вважають, що у їхньому відкритті колосальний потенціал, який дозволить створити нову ефективну терапію ВІЛ та інших вірусних захворювань. У перспективі, як відзначають американські вчені, ВІЛ стане повністю виліковною хворобою. Але перш ніж це станеться, науці та медицині слід подолати ще багато перепон.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»