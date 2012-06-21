Коронавірус виявився смертельно небезпечним для тих, хто видужав. Навіть для тих, хто перехворів у легкій формі

Видання Nature опублікував тривожні результати дослідження вчених Медичної школи Вашингтонського університету. Так, фахівці з'ясували, що коронавірус є смертельно небезпечним навіть для тих людей, які від нього вилікувалися.

В рамках наукової роботи дослідники вивчили інформацію про 87 тисячах пацієнтів з COVID-19 і п'ять мільйонів осіб з контрольної групи. Згодом було встановлено, що навіть ті пацієнти, які перехворіли коронавірусною інфекцією в легкій формі, мають підвищений ризик смерті. Причому ймовірність померти вища у тих, хто хворів у важкій формі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

