Кожена третя людина, яка перехворіла на коронавірус, страждає від нервового чи психічного розладу навіть через шість місяців після перенесеної хвороби. Британські та американські вчені заявили про вплив коронавірусу на психічне здоров'я.

У дослідженні, опублікованому авторитетним медичним виданням Lancet, брали участь 236 тисяч пацієнтів. Фахівці перевіряли наявність у перехворілих на коронавірус наслідків у вигляді 14 різних нервових або психічних розладів через півроку після того, як у них було виявлено зараження.

З'ясувалося, що у людей, які перехворіли на коронавірус, частіше виникали порушення мозкової діяльності, ніж у тих, хто перехворів на грип або на інші респіраторні захворювання. Найпоширенішими розладами є тривожний (у 17%) і афективний стан(14%). Фахівці виявили, що для 13% пацієнтів діагнози, пов'язані з психічними або нервовими розладами, ставилися вперше в їхньому житті.

Через пандемію коронавірусу мільйони людей опинилися замкнутими в чотирьох стінах і були вимушені перервати звичні контакти. Така «соціальна рецесія» може спричинити за собою серйозні наслідки для емоційного стану і психіки – від тривоги і депресії до агресивної поведінки, вважають психологи.

Втім, фахівці уточнили, що не для всіх людей, які перехворіли на COVID-19, хвороба несе виключно негатив. На їхню думку, будь-яка криза – одночасно і час можливостей. Вчені відзначили, що люди в умовах пандемії і карантину знаходять в собі те, про що раніше і не підозрювали – від прихованих внутрішніх ресурсів до нових можливостей і цілей у житті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»