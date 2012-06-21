У Техаському університеті з'ясували, що у коронавірусу є особливий фермент, який допомагає коригувати помилки, що виникли при реплікації генома. Він також відповідає за еволюційну перевагу патогена. Вчені вважають, що якщо впливати на цей фермент, то можна перемогти пандемію.

Це слабке місце у коронавірусу виявили американські вчені з Університету Вандербільта і медичного відділення Техаського університету, повідомляє портал MedicalXpress.

Фахівці з’ясували, що у SARS-CoV-2 є особливий фермент – екзорібонуклеаза nsp14-ExoN. За їх словами, він допомагає вірусу виправляти помилки, які виникли при реплікації генома. Крім того, цей фермент відповідає за вилучення генетичного матеріалу з інших штамів. Таким чином у патогена з'являється еволюційна перевага.

«Екзорібонуклеаза коронавірусу служить важливою мішенню для придушення і ослаблення триваючої пандемії COVID-19, а також для запобігання майбутнім спалахам нових коронавірусів», – зазначила одна з авторів дослідження Дженніфер Гріббл.

Вчені вважають, що цей фермент є «ахіллесовою п'ятою» коронавірусу. На їхню думку, якщо розробити ліки, які буде блокувати дію ферменту, то вірус втратить здатність до рекомбінації і повністю «відключиться».

Також вчені з США проводять експерименти, використовуючи низькі дози радіації, щоб лікувати пацієнтів з коронавірусом. Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Nuclear News.

У повідомленні йдеться, що протягом 10-15 хвилин фахівці опромінювали легені десяти пацієнтів різної статі і віку, які страждали від важкої форми пневмонії, викликаної COVID-19.

«Дев'ять пацієнтів показали швидке поліпшення стану протягом 24 годин і були виписані з лікарні протягом трьох днів, що в чотири рази швидше, ніж ті пацієнти, які не проходили таке лікування», – йдеться в статті.

Підкреслюється, що аналізи крові і знімки легень довели безпеку і ефективність невеликої дози радіації.