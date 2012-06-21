Фахівці з Університету Гуелф повідомили про незвичайну рослину, яку виявили на території болота алгонкінського заповідника, Онтаріо. За словами біологів, квітка харчується не тільки жуками, а й великими представниками хребетних: хижак поїдає навіть ящірок.
Вчені розповіли, що вид м'ясоїдного латаття відомий науці ще з ХVIII століття, проте раніше вважали, що рослина здатна перетравити тільки дрібних комах. Представники хижої флори Канади найчастіше поглинають павуків, які падають в їх схоже на дзвони латаття.
Про м'ясоїдів, які можуть проковтнути саламандру, досі не було відомо.
За словами дослідників, кожена п'ята квітка-вбивця може зловити ящірку, розміром більше 10 см. Біологи зазначили, що в ставках парку-заповідника спостерігається дефіцит риби, через що саламандри стали одночасно і хижаками, і головними жертвами.
Фахівці повідомили, що деякі земноводні могли впасти в глечик рослини, коли намагалися дістати комах з листя. Пастка не одразу вбиває саламандру: ящірка живе всередині кілька тижнів, однак вибратися не може. Рослина починає виділяти особливі ферменти, які прискорюють процес розщеплення плазуна всередині хижої квітки.
Вчені вважають, що причиною «перетворення» рослин в убивць-м'яоїдів став дефіцит азоту. Таким чином квіти поповнюють дефіцит живильних речовин, яких практично немає в грунті болота.
Нагадаємо, в Азії вже був виявлений вид, який поглинав дрібних гризунів. Найвідомішим представником м'ясоїдних вважається венерина мухоловка.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»