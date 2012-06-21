Вчені з Лондонського університету королеви Марії виявили, що ті, хто добре заробляє, менш схильні ділитися нажитим з іншими, ніж ті, у кого мало грошей.
До такого висновку дослідники прийшли після проведення соціального експерименту, в ході якого люди грали в ігри на реальні гроші. Добровольців умовно поділили на представників більш низького і високого соціального статусу, видавши кожному відповідну суму грошей. А частина людей повинна була заробити своє багатство.
Учасники гри повинні були вирішити, скільки грошей вони хочуть залишити собі і скільки покласти у загальну скарбничку, яку згодом розділять між усіма порівну. Виявилося, що ті, у кого спочатку було більше грошей, з меншою охотою з ними розлучалися, ніж ті, у кого їх було менше. Причому люди, яким довелося потрудитися, віддавали ще меншу частину свого заробітку.
Якщо ви стали заможною людиною завдяки власним зусиллям, то вам складніше буде ділитися заробленими грошима, ніж якби ви отримали спадщину або виграли в лотерею. З іншого боку, якщо ви обмежені в засобах, то у вас буде більше стимулів до співпраці. Але ні про жоден альтруїзм тут мова не йде. Просто учасники з низьким статусом сподівалися, що інші теж зроблять внесок у спільну справу, і в підсумку вони отримають від цього вигоду.
«Інше дивовижне спостереження, яке ми зробили, полягає в тому, що емпатія (співпереживання) не пов'язана з просоціальною поведінкою, у даному випадку – з пожертвуванням грошей у загальний банк, – говорить Магда Осман, професор Школи біологічних і хімічних наук Університету королеви Марії і провідний автор дослідження. – Це важливо, оскільки існує переконання, що співпереживання – це клей, який змушує людей діяти спільно. Ми ж показуємо, що, коли гроші мають значення, емпатія практично не грає ролі в поліпшенні соціальної поведінки ».
За матеріалами Business Insider