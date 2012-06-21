Морські змії більшу частину життя проводять у морі, харчуючись рибами і безхребетними, зокрема восьминогами. Але морським зміям потрібно не тільки їсти, але й пити. Раніше вчені вважали, що морські змії можуть пити морську воду, але потім з’ясувалося, що морська вода не придатна для них, їм потрібна вода прісна. Ті види, які виповзають на сушу, можуть знайти прісноводний струмок і напитися. Але, наприклад, двоколірна пеламіда, яка все життя проводить у відкритому морі; на суші вона з’являється досить рідко, і навіть в естуарії, де вода не така солона, вона не запливає. Звідки в такому випадку вона бере прісну воду?
У статті в PLoS ONE йдеться про те, що двоколірні пеламіди втамовують спрагу в скупченнях (лінзах) прісної води, які утворюються в океані після сильних злив. Дослідники з Університету Флориди помітили, що якщо взяти змій з океану в сезон, коли дощів немає і запропонувати їм прісну воду, вони цю пропозиція з радістю приймуть, а ось якщо взяти їх під час сезону дощів, то багато від прісної води відмовляться, бо вони вже втамували спрагу. Правда, в очікуванні сезону дощів їм доводиться витримувати довгі місяці без дощів, але рептилії, як відомо, взагалі здатні досить довго витримувати різні несприятливі умови.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»