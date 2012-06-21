У науковому журналі Nature Communications йдеться про те, що вчені зуміли з'ясувати нові подробиці про падіння астероїда, що вбив динозаврів.
Експерти нарешті змогли виявити більш-менш точний кут нахилу, під яким на Землю впав метеорит-вбивця —він впав на Землю під кутом 60° до горизонту. Рух астероїда відбувалося з боку північного сходу — моделювання, проведене вченими, показало, що це був найнебезпечніший сценарій падіння, оскільки в атмосферу Землі потрапила величерна кількість пилу. Після того, як весь пил розвіялася, на планеті розпочався період, схожий з тим, що може трапитися під час ядерної зими.
Цікаві й інші розрахунки. Експерти також з'ясували, що якби цей астероїд впав на Землю під кутом в 15°, кількість викинутого пилу і в цілому негативного впливу на планету було б утричі меншим. При такому сценарії, можливо, й динозаври залишилися б живими.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»