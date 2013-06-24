Понад мільйон учнів початкових класів забезпечені безоплатним харчуванням у школах. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 4 лютого, передає пресцентр Урядовий портал.

«Для цих потреб держава на поточний рік розподілила громадам ресурс у понад 2,8 млрд грн. У планах — розширення програми, щоб вона охопила всіх учнів», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що це одна з програм «Зимової підтримки», яка успішно реалізовується Урядом.

Також, в січні цього року запрацювала програма «Вчительська доплата» і педагоги в школах почали отримувати додаткову щомісячну виплату.

«Мова йде про доплату від 1000 грн «на руки» залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн. Передбачили в бюджеті на цей рік 12 млрд грн субвенції, і завдяки цьому «Вчительську доплату» отримують майже 500 тисяч педагогів», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль повідомив, що вже більш як 90 тисяч людей подали заявки в межах програми єКнига, яка передбачає, що 18-річні українці можуть отримати 908 грн на купівлю українських книжок.

«Понад 84 тисячі заявників отримали кошти. Таким чином молоді українці читають більше українських книжок, і водночас ми підтримуємо українське книговидавництво», — підкреслив Глава Уряду.