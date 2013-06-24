У Польщі готують законопроєкт, який передбачатиме перестрахування ризиків зареєстрованих в Україні підприємств із польським капіталом у сферах контрактів та інвестицій.

Перестрахування відбуватиметься за рахунок польської державної корпорації страхування (KUKE) на довгостроковий період (два і більше років). Заплановано запровадження перестрахування вантажів, які перевозять в Україну.

В Україні працюють майже 3 тисячі компаній із польським капіталом. російська воєнна агресія істотно вплинула на оцінку ризиків в інвестиціях, торгівлі, логістиці тощо. Законодавча новація збільшить зацікавленість польського бізнесу та додасть йому впевненості. А Україна зможе розраховувати на стабільні довгострокові польські інвестиції та постачання життєво важливого імпорту.

Це вже не перший крок Польщі зі страхової підтримки компаній, що працюють з Україною. У червні цього року польський уряд ухвалив рішення про розширення можливостей страхування ризиків у двосторонній торгівлі. Страхові гарантії також надала KUKE. Відповідне страхування покриває контракти на постачання продукції, що входить до переліку критичного імпорту.

Варто додати, що Польща — другий після Китаю серед найбільших світових торговельних партнерів України і перший — серед європейських. Сукупний обсяг двосторонньої торгівлі за 2021 рік становив майже 11 мільярдів доларів США, повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Цікаво, що війна не знизила, а навпаки, посилила активність. За січень — червень 2022 року товарообіг між Україною та Польщею становив 5,4 мільярда доларів США, що на 17% більше за показники відповідного торішнього періоду.

«Ми дуже вдячні польським партнерам за ініціативи економічної підтримки, зокрема через інструменти страхування польського бізнесу. Українська економіка тримається й розвивається значною мірою завдяки допомозі Польщі, яка стала нашим економічним хабом», — зазначила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.