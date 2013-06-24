Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Глава Української держави подякував за сильну й непохитну підтримку нашої країни із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ваше лідерство в об’єднанні світу, а також двопартійна американська підтримка дали нам змогу вистояти в цій війні та захистити незалежність України», — сказав він.

Президент України також подякував за новий оборонний пакет на 425 мільйонів доларів, який містить додаткові системи ППО й далекобійне озброєння.

Володимир Зеленський і Джозеф Байден обговорили можливість надання Україні більшої кількості систем протиповітряної оборони. Президент України закликав пришвидшити цей процес, а також посилити спів працю у виробництві зброї. Окрему увагу під час розмови приділили підвищенню рівня оборонної співпраці найближчими місяцями, додатковим навчанням для українських воїнів і посиленню санкцій проти росії. Володимир Зеленський відзначив готовність США істотно зміцнити українські позиції. Також обговорили майбутнє онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України.

Глава Української держави розповів, що представив план перемоги парламенту та українському народові і здобув підтримку всіх парламентських фракцій і груп. Крім того, Володимир Зеленський обговорить план перемоги із представниками громадськості, щоб об’єднати українців. Президент України також повідомив про представлення плану перемоги партнерам з ЄС.

Окремий фокус розмови — робота української й американської команд над планом перемоги. «Ми вдячні Америці за розуміння наших потреб і підтримку в посиленні України з метою примусити росію до чесної дипломатії», — наголосив Володимир Зеленський.

Він розповів про спільну з партнерами роботу для реалізації пунктів формули миру, повідомляє Офіс Президента.