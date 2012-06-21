2016 рік повільно добігає кінця. Більшість організацій готується до новорічних корпоративів. А українці відсьогодні мають змогу переглянути останню прем’єру року — «Новорічний корпоратив». Саме фільм Джоша Гордона і Віла Спека готовий подарувати новорічну атмосферу тим, хто свій корпоратив пропустив.
Сюжет фільму знайомить нас з ексцентричним менеджером Клеєм Венстоном (Ті Джей Міллер), керівником чиказької філії великої технологічної компанії Zenotek, якому необхідно врятувати філію від закриття президентом компанії і за сумісництвом рідною сестрою Клея, Керол Венстон (Дженіфер Еністон). Клей вирішує, що саме новорічний корпоратив має стати тією рятівною паличкою. У разі належної організації свята та його успішності Клей має всі шанси роздобути для своєї філії великого клієнта, який забезпечить йому імунітет від жорсткого характеру сестри.
Велика кількість алкоголю, запальна музика, яка звучить протягом усього фільму, смішні конкурси та дещо непристойні жарти творять новорічну атмосферу.
Але, як би весело героям було, у фільмі порушено ще одну проблему, як на мене — це ставлення героїв фільму до своїх дітей, які заради вечірки можуть відправити своє чадо у кімнату боса, а потім забути про нього. Не вистачає фільму й логічного завершення вибухових сцен, які не розпочавшись одразу закінчуються. Так було в сцені з літаючим на гірляндах головним винуватцем торжества, який ефектно впав і, як наслідок, прозаїчно потрапив до лікарні. Схоже вийшло у сцені, коли головні герої на шаленій швидкості мчали до розведеного мосту: глядач завмер в очікуванні феєричного польоту машин, а отримав банальну аварію.
Рятують картину, безумовно, актори. Дженіфер Еністон вкотре продемонструвала характер і силу справжньої жінки. Сувора й вимоглива, її героїня Керол дуже кумедно виглядає серед «трешу», який створив її брат. Джейсон Бейтман — це актор, який грає несмішного в смішному. Дуже добре зіграла роль інженера-розробника Трейсі Олівія Манн. Гра Кейт МакКіннон просто чудова, вона, мабуть, найсмішніший персонаж фільму.
«Новорічний корпоратив» — легка і невимушена картина, яка здатна підняти настрій холодного, зимового дня, але не більше.