Велика Британія — це одна з країн, яка з першого дня повномасштабного вторгнення і до сьогодні надає послідовну та системну підтримку. Україна натомість готова продовжувати співпрацю та працювати за принципами прозорості, підзвітності та ефективності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про це під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Великої Британії Мартіном Гаррісом сказав Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

“Ми маємо завершити всі проекти, які були розпочаті. Однак, відтепер Міністерство опікується новою політикою щодо тимчасово окупованих територій, як елементом регіональної політики. На це також варто буде звернути спільну увагу. Також у межах нашої співпраці — питання Чорного моря. Ми всіма шляхами маємо зберегти безпеку морського коридору”, — сказав Олексій Кулеба.

Олексій Кулеба подякував Великій Британії за системну, швидку та своєчасну підтримку та допомогу.

У свою чергу Мартін Гарріс зазначив, що Україна та Британія мають дуже багато спільних справ та планів.

“Через цю жахливу війну Велика Британія та Україна стали великими союзниками та партнерами. Ми чітко зрозуміли, що ваша безпека — це наша безпека. Перемога України важлива для всіх. І навіть після перемоги ми маємо великі перспективи для розвитку наших відносин. Найбільша програма допомоги у світі від Британії — це допомога для України. Це як гуманітарна, так і економічна. Тобто ми донор повного спектра. Вже зараз ми готуємо нові програми допомоги та програми для різних галузей України”, — сказав він.

Сторони також обговорили проходження опалювального сезону в Україні, його особливості та потреби.