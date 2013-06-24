Втілення спільних ініціатив на підтримку ветеранів та їхніх родин обговорили під час зустрічі представники Міністерства у справах ветеранів і ПарламентуСполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова окреслила ключові напрями роботи відомства: ментальне та фізичне здоров’я ветеранів, економічна незалежність через освітні програми, працевлаштування та підприємництво, меморіалізація, а також упровадження цифрових інструментів. Значну увагу приділяють підтримці сімей ветеранів, зокрема щоб їхні діти мали більше можливостей здобути вищу освіту.

Учасники зустрічі обговорили основні ініціативи, над якими вже працює Мінветеранів, зокрема проєкт «Сімейний лікар». Він покликаний забезпечити доступ ветеранів до якісної медичної допомоги та спростити зв’язок між ним і лікарем.

Британським парламентарям розповіли про запланований перегляд програм реабілітації, щоб вони відповідали сучасним стандартам і враховували індивідуальні потреби ветеранів. Заплановано створити в закладах охорони здоров’я сервіс-кімнати для ветеранів та їхніх рідних.

Окремий напрям — програма «Ветеранський спорт»,за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни щоквартально отримуватимуть по 1500 гривень для оплати спортивних занять.

«Ми хочемо побудувати нову філософію, яка зробить ветерана успішним у цивільному житті. Забезпечити добробут ветерана через створення можливостей для заробітку, ведення бізнесу та турботи про сім’ю. Це виклик для нас, але саме він є шляхом до створення гідних умов для наших захисників та захисниць. Для нас надзвичайно важливо створювати можливості, які допоможуть ветеранам не лише реабілітуватися, а й реалізувати свій потенціал у суспільстві», — зазначила Наталія Калмикова, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.