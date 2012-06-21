Магазини, тренажерні зали, паби й салони краси у Великій Британії відчинили двері для клієнтів після трьох місяців локдауну. Як повідомляє ВВС, у понеділок уранці, попри холодну погоду, біля дверей магазинів вишикувалися черги з тих, хто скучив за справжнім, а не віртуальним шопінгом.

Магазини й паби у країні було зачинено від початку січня, відколи Велика Британія ввела третій жорсткий локдаун, щоб боротися з черговою хвилею коронавірусу. Суворі обмежувальні заходи й активна національна кампанія з вакцинації дали результати, і останні тижні у країні спостерігається істотне скорочення кількості хворих та померлих.

Британська влада сподівається, що люди активно відвідуватимуть магазини і, звичайно, не оминатимуть паби. Проте це мала втіха для тих підприємств, які не витримали третього локдауну. За підрахунками Форуму британських пабів, за останній рік щонайменше 2 тисячі пабів збанкрутували. Назавжди зачинили двері й чимало дрібних крамниць, попри державні програми, спрямовані на допомогу бізнесу під час пандемії.

Британські магазини за час пандемії втратили майже 30 мільярдів фунтів стерлінгів — 41,2 мільярда доларів. А згідно з даними Британського консорціуму роздрібної торгівлі, в період із грудня 2019-го по грудень 2020 року в країні було втрачено 67 тисяч робочих місць.

Хоч британські паби і відчинилися для спраглих клієнтів, чимало обмежень залишається. Наприклад, у пабах дозволено обслуговувати клієнтів лише на терасах. Тож британцям доведеться витримувати прохолодну весняну погоду заради кухля пива. Але, як підрахувала Британська асоціація пива та пабів, за цієї умови лише 40% закладів відчинились, оскільки у решти недостатньо або зовсім немає столиків просто неба.