Надприбутки від заморожених російських активів – для українського ОПК. Відбулося підписання Проектної домовленості щодо ERA (надприбутків від заморожених російських активів). Ідеться про загальну суму в 3 мільярди доларів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час підписання були присутні заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян, перший заступник Міністра оборони Сергій Боєв та директор управління залучення та застосування стратегічних спроможностей Міністерства оборони Великої Британії генерал-майор Анна-Лі Райлі.

«Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист», – підкреслив перший заступник Міністра оборони України Сергій Боєв.

Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає 3 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва

ремонт та обслуговування військової техніки;

реалізацію спільних проектів за участі українських та міжнародних оборонних компаній

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Також ці ресурси планують направити на ремонт та обслуговування військової техніки, включно зі спільними проектами, які реалізують українські та закордонні оборонні компанії.

«Надзвичайно важливо зараз залучати додаткове фінансування в український ОПК. Наші підприємства мають спроможність на 35 млрд доларів, але коштів у бюджеті недостатньо, щоб забезпечити замовлення на таку суму. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК», – зазначив заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.

Потенційно кошти можуть бути використані й на закупівлю інших критично важливих матеріалів.

Українська сторона висловила вдячність уряду Великої Британії за надання цього фінансового пакету й за підтримку виробництва озброєння в Україні.