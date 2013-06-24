Фонд держмайна України виставить на онлайн-аукціон «АЕРОК» у межах великої приватизації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України затвердив умови продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» на електронному аукціоні з умовами та стартову ціну на об’єкт великої приватизації.

Затверджена стартова вартість – 965 325 520 (дев’ятсот шістдесят п’ять мільйонів триста двадцять п’ять тисяч п’ятсот двадцять гривень).

Затверджені приватизаційні умови передбачають:

збереження виду діяльності;

погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам та перед бюджетом;

погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано санкції та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни рф та рб.

недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців із забезпеченням соціальних гарантій працівникам;

дотримання вимог та обмежень природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладання нового на наступні періоди після закінчення діючого, а також здійснення працевлаштування вивільнених працівників товариства відповідно до законодавства.

Аукціон буде проходити в електронній системі “Прозорро.Продажі”, це забезпечить прозорість та відкритість торгів. Всі грошові кошти, отримані в результаті реалізації націоналізованих (санкційних) активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, що ТОВ «Аерок» через «Групу ЛСР» (рф) належало підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову та було конфісковане у 2022 році. Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 22 серпня 2023 року та постанови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 10 жовтня було стягнуто 100% частки у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК» в дохід держави. Після цього підприємство було передане в управління ФДМУ.

Довідково

ТОВ «Аерок» – один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Завод має виробничі потужності у Київській та Львівській областях.