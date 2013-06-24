Кабінет Міністрів України затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Вінницяпобутхім». Стартова ціна – 301 406 452 грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Пакет акцій у 100% статутного капіталу товариства виставлять на електронний аукціон у системі “Прозорро.Продажі”. Актив входить до переліку об’єктів великої приватизації.

ПрАТ «Вінницяпобутхім» перейшло у державну власність за рішенням Вищого антикорупційного суду у справі щодо застосування санкцій до російської компанії-власника — АТ «Невская косметика». Згідно з законодавством, кошти від продажу пакета акцій на аукціоні буде зараховано до державного бюджету та спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Відповідно до затверджених умов, новий власник має: