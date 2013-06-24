Лідери «Групи семи» за підсумками зустрічі за участі Президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора путіна та причетних осіб. А безвідповідальна ядерна риторика рф неприйнятна, і будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

У спільній заяві глави держав G7 також зазначають, що росія повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок жорстокої війни.

«Велика сімка» заявила про всебічну підтримку України і наголосила, що війну потрібно закінчити. росія може припинити її негайно, припинивши напади та повністю і беззастережно виводячи війська з території України.

G7 підтримала ініціативу Володимира Зеленського щодо миру. Він запропонував скликати спеціальний саміт, Global Peace Formula Summit, щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру.