Міністр фінансів України Сергій Марченко провів першу онлайн-зустріч з новопризначеною Канцлеркою казначейства Великобританії Рейчел Рівз. Сторони обговорили ключові питання співпраці між країнами, а також потреби України на майбутні періоди. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сергій Марченко подякував Великобританії за потужну підтримку у період безпрецедентних історичних викликів, відзначивши важливість допомоги Великобританії для забезпечення фінансової стабільності України. Вчасно надані ресурси дозволили ефективно протистояти агресору.

“Ми вдячні Уряду Великобританії за лідерство у підтримці України. Ваші важливі та сміливі рішення, що були здійснені у перші місяці повномасштабного вторгнення рф, стали позитивним прикладом для інших партнерів. Фінансова, військова, санкційна підтримка є основою нашого успіху, та успіху всього цивілізованого світу. Співпраця між Міністерством фінансів України та Казначейством Великобританії завжди була ефективною, впевнений так буде і надалі”, – зазначив Сергій Марченко.

Також Міністр фінансів відзначив, що Велика Британія є одним із найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України. Від 24 лютого 2022 року, Україна отримала від Сполученого Королівства більше 2,5 млрд доларів США для потреб держбюджету.

Під час розмови Сергій Марченко наголосив на потребах у фінансуванні дефіциту держбюджету України у 2025 році. Адже продовження протистояння злочинним діям рф потребує від України фінансування сектору безпеки і оборони в обсязі більше 3 млрд доларів США на місяць.

Нагадаємо, що всі внутрішні податкові надходження, збори та запозичення Уряд України спрямовує на протистояння агресору та наближення перемоги України.

Канцлер казначейства Великобританії запевнила Україну у незмінній підтримці України та готовності поглиблювати партнерство.