У прямому ефірі телемарафону «Єдині новини» тимчасово виконувач обов’язків Голови Національної поліції України розповів, як працювали правоохоронці під час одного з найважливіших для українців релігійних свят. Водночас Іван Вигівський повідомив, що наразі триває набір до об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Поліція працює в посиленому режимі спочатку війни. І можу сказати, що нічого надзвичайного не трапилося. Було задіяно понад 20 тисяч правоохоронців, публічну безпеку забезпечено більше ніж в 13 тисячах храмів. Ми залучали вибухотехніків, кінологів, щоб забезпечити громадян від можливих терористичних загроз. Було понад 13 мільйонів вірян, які прийшли відзначити Великдень.

Водночас під час прямого ефіру Іван Вигівський повідомив, що наразі фактично укомплектована об’єднана штурмова бригада Нацполіції «Лють»:

«Наразі бійці проходять навчання – первинну підготовку, вогневу і тактичну підготовку. Далі буде бойове злагодження усіх відповідних підрозділів. У нас є дуже багато вмотивованих хлопців та дівчат, які вирішили служити у штурмовій бригаді. Це перший досвід Національної поліції, таких бригад раніше не було, хоча поліцейські у період війни, починаючи з 2014 року, також залучалися до ведення бойових дій у складі зведених загонів. Штурмова бригада “Лють” - це вже окремий підрозділ, який має відповідні функції, які на законодавчому рівні були прийняті та затверджені Президентом України».