У Києві відбувся майстер-клас із випікання пасок у межах проєкту Soul of Soil 2.0 (з англійської «душа землі»). Борошно для пасок змололи в Миколаєві із пшениці, яку виростили на визволених та розмінованих полях Херсонщини та Миколаївщини.

Soul of Soil 2.0 — спільна ініціатива Міністерства економіки, Програми розвитку ООН(ПРООН) в Україні та однієї з торговельних мереж.

«Цим проєктом ми хочемо привернути увагу до проблеми забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами. Україна нині найбільш забруднена мінами країна світу — 139 тис. кмІ потенційно заміновано. Мета цієї ініціативи — показати світові справжню ціну українського хліба», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона розповіла, що пшеницю для проєкту Soul of Soil 2.0 було вирощено в Малій Олександрівці та інших селах Херсонщини й Миколаївщини, де сапери розмінували 1800 га. Загалом в Україні вже повернули до використання 35 тисяч квадратних кілометрів землі.

«На очищених полях фермер Олексій Руденко разом із племінниками виростив пшеницю, яку миколаївський виробник перемолов на борошно, і саме з нього спекли великодні паски у межах проєкту Soul of Soil 2.0», — додала міністр економіки.

У Києві майстер-клас з випікання пасок із борошна з розмінованих полів відбувся в одному із супермаркетів. Його провів Євген Клопотенко, а участь взяли Юлія Свириденко та посли іноземних держав. Загалом у першому майстер-класі взяли участь 35 гостей.

«Ініціатива «Душа землі» символізує стійкість і дух України. Колективні зусилля з розмінування — це не просто відновлення землі, а відновлення життя і забезпечення майбутнього, в якому українська земля відіграватиме важливу роль у забезпеченні продовольством усього світу», — сказав помічник Генерального секретаря, координатор системи ООН в Україні і гуманітарний координатор Матіас Шмале, повідомляє Мінекономіки.