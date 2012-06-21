Протистояння між владою і опозицією у Венесуелі можна сміливо порівняти з подіями української Революції гідності. «У кожного власний шлях до свободи й гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості й тих, хто обстоює своє право на вільне майбутнє», — написав про події у Венесуелі на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Трохи раніше урядовець написав іспанською мовою: «Відповідати силою на вимоги мирних учасників протесту — це найкоротший шлях влади до того, щоб втратити легітимність. Покладаємо сподівання на Національні збори і на мудрість їхнього голови Хуана Гуайдо в пошуках виходу з політичної кризи».
Нині Хуан Гуайдо взяв на себе президентські повноваження, але Ніколас Мадуро поки що вважає себе легітимним, а винними у протестах — США, з якими розірвав дипломатичні відносини. Генералітет заявляє про підтримку Мадуро, а у країні вже загинуло принаймні 26 людей.