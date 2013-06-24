Верховна Рада України прийняла рішення про заборону публічного виконання російських пісень та їхнього використання на радіо і ТБ. Народні депутати також підтримали заборону імпорту видавничої продукції з росії та білорусі, видання і продаж книг авторства громадян рф в Україні та підтримали стимулювання розвитку українського книговидання та книгорозповсюдження. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідні законопроекти №7273-д, №7459 та №6287 були ухвалені в цілому під час сьогоднішнього засідання парламенту.

«Я радий вітати заборону на законодавчому рівні російського контенту – пісень, виступів російських артистів та розповсюдження російських книг. Війна довела, що давно вже настав час переходити на україномовний контент. І це має бути закріплено на законодавчому рівні. Ми повинні заміщувати російський контент українським на всіх рівнях – від музики до бібліотек. Натомість україномовний контент набирає обертів. Ми вже бачимо популярність українського контенту та мови на прикладі YouTube, в Instagram, чуємо просто це на вулицях, на радіо. Прийняті рішення покликані допомогти українським авторам ділитися якісним контентом з якнайширшою аудиторією, яка після російського вторгнення на фізичному рівні не сприймає будь-який російський креативний продукт», – зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Законопроект №7273-д забороняє на території України, зокрема, публічне виконання, показ та демонстрацію фонограм, відеограм та музичних кліпів артистів, які є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресора. Заборона не застосовуватиметься на російських співаків, які засуджують агресію росії проти України. Відповідний перелік виконавців вестиме й оновлюватиме Апарат Ради національної безпеки та оборони.

Заборона також розповсюджуватиметься на проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами держави-агресора, крім тих, які внесені до «білого списку».

Проект закону, крім іншого, передбачає збільшення до 40% частки пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення, а також збільшення до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.

Законопроектом №7459 передбачається заборона імпорту видавничої продукції з росії, тимчасово окупованих нею територій України та з республіки білорусь, видання і продаж книг авторства громадян рф. Ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Крім того, Парламент ухвалив законопроект №6287 щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження, в розробці якого брало активну участь Міністерство культури та інформаційної політики України. Документ, зокрема, передбачає виплату компенсацій на оренду приміщень українським книгарням та видачу спеціальних сертифікатів для придбання книг.