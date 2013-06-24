20 серпня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних з росією. За документ проголосували 265 народних депутатів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Законопроект розроблений на доручення Президента України Володимира Зеленського за підсумками засідання РНБО у грудні 2022 року.

Закон передбачає, що діяльність релігійних організацій, які афілійовані із центрами впливу релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону.

Законопроект фактично унеможливлює діяльність церков, які керуються країною-агресором. Громади матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з російською церквою. Відповідна комісія, яку створить Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), буде перевіряти усі релігійні установи. У разі відмови щодо припинення співпраці, ДЕСС подасть на конкретну юридичну особу позов до суду, який і матиме право ухвалити рішення про заборону.

Реалізація Закону сприятиме зміцненню національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій.

Законопроект має широкий суспільний консенсус, підтриманий Всеукраїнською Радою церков, Вселенським патріархом Варфоломієм, одноголосно схвалений Комітетом гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України.

Символічно, що Верховна Рада ухвалила це історичне рішення напередодні свята Дня незалежності України.