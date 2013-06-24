Що зміниться для студентів закладів вищої освіти:

- «вступ на галузь» — студенти зможуть навчатися на міждисциплінарній освітній програмі, яка передбачає вибір конкретної спеціальності не одразу, а після одного або півтора року навчання;

- індивідуальний темп навчання: студенти контрактної форми зможуть самостійно визначати тривалість навчання в університеті. Відтепер вони матимуть змогу закінчити 4-річну бакалаврську програму за три роки або поєднувати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6-8 років;

- визнання результатів навчання на програмах академічної мобільності та за формальною, неформальною чи інформальною освітою. Це особливо актуально для тих студентів, які поєднують навчання в українських ЗВО та за кордоном.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також закон наблизить українську систему вищої освіти до європейських стандартів. Цьому сприятимуть такі зміни для ЗВО:

- більша автономія й можливість самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей. Вибіркових дисциплін стане більше.

Важливе уточнення: стандарти вищої освіти оновлюватимуть упродовж наступних місяців — у них з’явиться більше вибірковості, що допоможе збільшити конкуренцію в університетах. Відтепер викладачі інноваційних курсів отримають більше можливостей, а студенти — вищу якість освіти.

- для таких регульованих спеціальностей, як право, медицина, правоохоронна діяльність тощо, будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих спеціальностей передбачено державні кваліфікаційні іспити.