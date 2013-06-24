16 січня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон, спрямований на оновлення і вдосконалення окремих положень Бюджетного кодексу України. Документ покликаний виконати зобов’язання України за статтею 347 Угоди про асоціацію з ЄС, рекомендації Європейської комісії, а також умови співпраці з МВФ у межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Це дасть змогу Україні продовжити інтеграцію до європейського простору та одержати подальшу фінансову підтримку. Також внесено зміни до Бюджетного кодексу, спрямовані на поліпшення управління публічними інвестиціями, врахування гендерного підходу в бюджетному процесі та уточнення норм щодо питань державного внутрішнього фінансового контролю.

Передбачено оновлення процедур планування та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій, що сприятиме більш ефективному використанню державних коштів.

Важливий аспект — урахування гендерного підходу в бюджетному процесі, що забезпечить рівні можливості для всіх громадян та сприятиме соціальній справедливості.

У документі передбачено зміни, зумовлені необхідністю актуалізувати положення Бюджетного кодексу України з Державним бюджетом на 2025 рік та внесеними змінами до галузевих законодавчих актів.

Ухвалене рішення дасть змогу підвищити стабільність державних фінансів та прозорість бюджетного процесу, продовжуючи послідовну роботу над реформуванням фінансового управління, орієнтуючись на внутрішні потреби та виконання міжнародних зобов’язань.

Джерело: Міністерство фінансів