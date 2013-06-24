У понеділок Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ. Глава держави заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську. Євген Ласійчук доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, яку передали партнери. Володимир Зеленський також заслухав доповідь командувача ОТУ «Донецьк» Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового, інших ключових напрямків. Президент поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

«Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності схід не окупований тотально російською федерацією. Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом воїнам: молодшому сержанту Віталієві Гавриленку, головному сержанту Андрієві Гриню, сержантам Артуру Маскевичу та Костянтинові Плосконосу.

У Краматорську Президент України провів нараду з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним і командувачем ОТУ «Луганськ» генерал-майором Михайлом Драпатим.

Михайло Драпатий доповів про ситуацію на ключових ділянках фронту, застосування різних типів дронів тактичного рівня та засобів РЕБ.

Президент також заслухав доповідь щодо будівництва фортифікацій і мінних загороджень для посилення оборони області. Начальник Донецької ОВА зазначив, що до виконання робіт, окрім військово-інженерних підрозділів, залучено працівників з різних регіонів України та Укрзалізниці. Володимир Зеленський ознайомився зі зведенням фортифікацій на покровському напрямку, де вже облаштовано більшість із запланованих 600 об’єктів. Глава держави поспілкувався з будівельниками й подякував їм за роботу.

Окремо Вадим Філашкін доповів про соціально-економічну ситуацію в області, а також евакуацію дітей з визначених районів. За його словами, на підконтрольній Україні території Донеччини проживає майже 324 тисячі людей. За час проведення обов’язкової евакуації переміщено понад 318 тисяч українців та українок, серед них 37 тисяч — діти.

На нараді обговорили перебіг опалювального сезону. Запущено 86% котелень з тих, роботу яких планували забезпечити. Тепло є в більшості багатоквартирних будинків, закладів охорони здоров’я та освіти. Однак неможливо розпочати опалювальний сезон у Покровській міській територіальній громаді для жителів багатоквартирних будинків.

Президент відвідав розташування 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, де зустрівся із захисниками Куп’янська, провів нараду з командувачем ОТУ «Старобільськ» Сергієм Перцем, віцепрем’єр-міністром з відновлення — міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою і начальником Харківської ОВА Олегом Синєгубовим.

Глава держави заслухав доповідь Сергія Перця про оперативну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання, відбиття нещодавньої спроби прориву російських військ до Куп’янська та взяття в полон багатьох її учасників.

На нараді докладно обговорили потреби бригад у дронах та різні джерела забезпечення ними: від держави та ресурсом самих бригад. Окрему увагу приділили тому, як збільшити можливості бригад нарощувати спроможності щодо дронів та засобів РЕБ. Крім того, обговорили забезпечення теплом і світлом окремих районів Харківської області, евакуацію людей і захист регіону від російських керованих авіабомб.

Президент поспілкувався з командиром бригади Ярославом Сидоровим та воїнами 14 омбр імені князя Романа Великого, відзначив найкращих сержантів з ОТУ «Старобільськ» державними нагородами. Володимир Зеленський вручив захисникам ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Джерело: Офіс Президента