Тим, хто любить продавати квартири в прив’язці до курсу долара або до інших інвалют, доведеться також розраховуватися з людьми. Верховний суд виніс революційне рішення для таких будівельників — № 487/8461/15-ц. Воно зобов’язує девелоперів виплачувати власникам нерухомості компенсації і неустойки також в прив’язці до поточного курсу гривні до відповідної валюти. Тобто виконувати ті ж умови, які виконували в момент покупки їх клієнти. Про це повідомляє budport.com.ua.
«У принципі все справедливо: коли людина купувала квартиру, виплачуючи її частинами, то суми платежів змінювалися (перераховувалися) за поточним курсом долара/євро, як того вимагала в своєму договорі будівельна компанія. Тепер же, коли остання порушила договір — скажемо, не добудувала об’єкт або добудувала його з якимись вадами — вона повинна розраховуватися з покупцями рівно також. За поточним курсом долара/євро. Якщо він виріс, то інвестор повинен отримати в гривні більше, ніж платив спочатку (але стільки ж в інвалюті). У цьому суть даної постанови ВС, яке, як ми знаємо, оскарженню не підлягає», — зазначив старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець.
Як зазначив «УК» експерт ринку Андрій Гусельников, таке треба зробити вже дуже давно: «Інвестор будівництва — це така сторона, як і компанія-забудовник і вона має рівні права з останньою. Тому все, що стосується інвестування — це дуже серйозно. Якщо забудовник порушив правила гри, тобто законні інтереси інвестора-фізичної особи, то він повинен відповідати за це. Я просто благаю людей, якщо компанія-забудовник не йде на ваші пропозиції, які треба скріпити у контракті, не мати справу взагалі з ним».