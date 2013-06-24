На контрольованій Україною території засіяно 6,7 млн га олійних та 5,4 млн га зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Зокрема, аграрії вже засіяли більше 96% зернових та зернобобових:
- кукурудзи – 3 809,4 тис. га;
- ячменю – 782,2 тис. га;
- пшениці – 252,5 тис. га;
- вівса – 163,7 тис. га;
- гороху – 162,5 тис. га;
- гречки – 85,5 тис. га;
- проса – 60 тис. га.
Серед олійних культур посіяно соняшника - 4 958,1 тис. га, сої - 1 829,7 тис. га.
Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га.
За минулий тиждень площа посівів збільшилась на 311,7 тис. га. Найбільше зернових та зернобобових посіяли на Чернігівщині – 56 тис. га.
Лідерами серед областей є:
- Полтавська, де вже посіяно 498,4 тис. га кукурудзи, 6,5 тис. га пшениці, 73 тис. га ячменя, 8,5 тис. га гороху та 2,3 тис. га вівса.
- Чернігівська область - 396,3 тис. га кукурудзи, 2,6 тис. га пшениці, 13,7 тис. га ячменя, 0,4 тис. га гороху та 0,9 тис. га вівса.
- Вінницька – 314,1 тис. га кукурудзи, 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.
- Кіровоградська – 300 тис. га кукурудзи, 8,8 тис. га пшениці, 46,1 тис. га ячменя, 16,5 тис. га гороху та 0,4 тис. га вівса.
Аграрії Волині та Полтавщини завершили сівбу ярих зернових та зернобобових культур. Сільгосптоваровиробники Вінниччини, Одещини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини повністю завершили сівбу ярих сільськогосподарських культур.