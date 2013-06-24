Кабінет Міністрів на засіданні 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів. Про це повідомив Прем’єр­-міністр Денис Шмигаль.

«Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання», — наголосив він.