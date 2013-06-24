Для українських саперів упроваджують курс підготовки фахівців з розмінування за рівнями EOD 1—3, який викладатимуть ветерани армій країн-членів НАТО. Під час навчання фахівці Сил безпеки і оборони підвищать свою кваліфікацію за міжнародними стандартами протимінної діяльності IMAS.

Проєкт став можливим завдяки фінансовій підтримці Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Представники Міноборони і МВС вже провели робочу зустріч щодо започаткування курсу.На заходіначальник управління протимінної діяльності — заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський наголосив, що такий курс — важливий інструмент підготовки майбутніх професіоналів з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Представник Міноборони нагадав, що майже 139000 квадратних кілометрів української території потенційно забруднено, а ворожі війська застосовують сучасні інженерні боєприпаси не тільки проти ЗСУ, а й проти цивільних громадян.

«Ворог мінує об’єкти інфраструктури, критичні об’єкти, землі сільськогосподарського призначення. Тому особливо важливо, що наші фахівці здобудуть не лише теоретичні знання та практичні навички, а й вивчать досвід країн-партнерів. Це дасть змогу якісно виконувати поставлені завдання, гарантувати безпеку цивільного населення та побратимів», — зазначив Олег Шуварський.

Він розповів, щогуманітарним розмінуванням деокупованих територій займаються тільки оператори протимінної діяльності. Значно зріс національний потенціал урядових операторів протимінної діяльності, яких уже 23. Це підрозділи ЗСУ, ДССТ, та ДСНС. Ще25 урядових організацій проходять сертифікацію та найближчим часом теж стануть операторами ПМД, повідомляє Міноборони.