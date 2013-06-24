Уже десять років поспіль наша країна протистоїть російській агресії, а з 2022-го щодня українські захисники боронять незалежність і територіальну цілісність нашої країни. А держава віддає належне мужності учасників бойових дій: понад 982 тисячі українців із числа ветеранів війни й тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначилися, боронячи власну країну, отримали разову грошову виплату. Загальна сума виплат становилапонад 1,1 мільярда гривень. Порівняно з минулим роком цю виплату отримали майже на 140 тисяч людей більше.

«Витрати на безпеку і оборону залишаються пріоритетними в умовах війни, адже збереження незалежності країни дорівнює збереженню нашого існування як нації. Проте забезпечують оборону люди. Насамперед ті, котрі в перші дні війни пішли добровольцями на фронт, кого мобілізували і хто долучився до лав Захисників, щоб протидіяти російській агресії. Тому ми дякуємо всім їм, їхнім родинам і кожному, хто в той чи інший час боронив територіальну цілісність України», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє Мінсоцполітики.