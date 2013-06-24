На Житомирщині 97 ветеранів та членів їхніх сімей отримали сертифікати на грошову компенсацію для придбання власного житла за трьома програмами Мінветеранів. Загалом 2024 року на регіон передбачено 354,3 мільйона гривень для придбання житла 171 особі.

«Ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути на вторинному чи первинному ринку за умови, що його обов’язково введено в експлуатацію. На сьогодні Мінветеранів спрямувало Житомирській області 196,5 мільйона гривень. До кінця листопада 2024 року очікуємо ще надходжень на 157,7 мільйона гривень для 46 родин ветеранів», — повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько під час робочого візиту в Житомир.

Кошти на придбання житла отримають: особи з інвалідністю внаслідок війни I—II груп, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць; особи з інвалідністю внаслідок війни I—II груп, які брали участь у бойових діях на території інших держав, і члени сімей таких загиблих (померлих) ветеранів; ВПО, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

На сьогодні Мінветеранів перерахувало субвенції до обласних бюджетів на загальну суму 2,141 млрд грн. Завдяки цьому 680 осіб з інвалідністю I та II груп та члени їхніх сімей отримали можливість придбати житло.

З вересня по листопад ще 595 осіб зможуть скористатися виплатою — на це держава передбачила 1,221 млрд грн.

За окремою бюджетною програмою держава спрямувала 2 млрд грн для ветеранів — внутрішньо переміщених осіб, і 610 осіб уже отримали кошти, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.