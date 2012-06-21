Миколаївські учасники АТО та операції Об’єднаних сил отримали сертифікати на власні квартири згідно з програмою «Турбота». Міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз привітала учасників АТО і зазначила: «Програма Миколаївської області та міста Миколаєва дієва, її мають наслідувати в інших областях. Забезпечення воїнів житлом — це свідчення того, що держава дбає про своїх захисників. Політика держави зрозуміла: кожен, хто захищав і готовий надалі захищати державу, матиме впевненість у завтрашньому дні, а родина — підтримку».
Міністр у справах ветеранів була приємно вражена тим, як налагоджено співпрацю військовослужбовців, громадських організацій ветеранів АТО та волонтерів із місцевою владою: захисники без вагань можуть звернутися по допомогу до обласної адміністрації чи місцевих рад.
Торік в обласному бюджеті на придбання житла учасникам бойових дій, що потребують поліпшення житлових умов, було передбачено 10 мільйонів гривень на умовах співфінансування з бюджетами міст, сіл, селищ, об’єднаних територіальних громад та районів області. Протягом 2018-го придбано житло для 33 родин, що живуть у Снігурівcькому, Братському, Березнегуватському та Баштанському районих, містах Южноукраїнську, Миколаєві, Очакові та Вознесенську.
В області діють ще кілька ефективних програм соціального захисту військовослужбовців і ветеранів АТО. 20 з них отримали матеріальну допомогу по 50 тисяч гривень кожному.
У бюджеті на 2019 рік передбачено мільйон гривень на допомогу колишнім військовим у відкритті власної справи, витрати на оздоровлення і відпочинок з родинами у санаторно-курортних закладах. Торік такою нагодою скористалися 844 особи. На фінансову підтримку громадських організацій учасників АТО було використано більш як 1,2 мільйона гривень з обласного бюджету.