Визначено 61 переможця за підсумками шостої 2024 року хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Вони отримають від держави 27 мільйонів гривень на започаткування або розвиток власного бізнесу. Від початку чинності ветеранського компоненту грантової програми «Власна справа» переможцями стали вже 500 ветеранів та членів родин учасників бойових дій, загалом вони отримають гранти на 220 мільйонів гривень. Це повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

«61 ветерана та другого з їхнього подружжя визнано переможцями шостої цього року хвилі ветеранського компоненту програми «Власна справа». Держава інвестує в започаткування або масштабування їхнього бізнесу через гранти 27 мільйонів гривень. 70% переможців шостої хвилі запросили гранти до 500 тисяч гривень, двоє отримають максимальний розмір коштів за цією програмою — мільйон гривень. Загалом вже 500 ветеранів та членів їхніх родин отримали позитивне рішення про надання гранта від старту цього напряму програми на загальну суму 220 мільйонів гривень. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять понад тисячу робочих місць», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед переможців шостої хвилі подачі заяв на гранти 36 учасників бойових дій та 25 членів родин ветеранів. 43 переможці отримали грант розміром до 500 тисяч гривень, 16 — до 250 тисяч, два — мільйон гривень.

Найбільше грантоотримувачів з Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Волинської, Кіровоградської та Вінницької областей. Найпопулярніші галузі, в яких вони планують розвивати бізнес, — оптова та роздрібна торгівля, тимчасове розміщування й організація харчування, переробна промисловість, сільське господарство, надання послуг.

Заявки на отримання гранта можна подати через портал «Дія» разом з бізнес-планом, повідомляє Міністерство економіки.

Джерело: Міністерство економіки