Ще 71 переможця визначено за підсумками восьмої 2024 року хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів. Загалом від початку чинності ветеранського компонента грантової програми «Власна справа» 623 ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти. У їхній бізнес держава інвестує загалом 280 мільйонів гривень.

«За підтримки держави ветерани та другі з їхнього подружжя зможуть розпочати власну справу або розвивати підприємства, інвестувавши грантові кошти в нове обладнання чи устаткування, щоб збільшити обсяги або асортимент продукції чи послуг, опановувати нові напрями бізнесу. Так отримувачі грантів створять понад 1200 робочих місць, зокрема й для своїх побратимів», — зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед 71 переможця восьмої хвилі подання заяв на гранти 41 учасник бойових дій та 30 членів родин ветеранів. 53 переможці отримали грант до 500 тисяч гривень, 13 — до 250 тисяч, п’ять — до мільйона гривень.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської, Київської, Житомирської, Вінницької, Рівненської областей та міста Києва. Найпопулярніші галузі, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, — оптова та роздрібна торгівля, тимчасове розміщування й організація харчування, сільське господарство, надання інших видів послуг, повідомляє Мінекономіки.