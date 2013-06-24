Стартує національна освітньо-грантова програма «Траєкторія» для ветеранів, військових та другого з подружжя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Мета Програми — надати підприємцям-початківцям базові знання, практичні поради та фінансову підтримку для започаткування та розвитку власної справи. Програму ініціювали мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес та мережа мультимаркетів «Аврора».

За результатами навчання та представлених бізнес-проектів 50 учасників отримають на конкурсній основі по 100 000 гривень фінансової підтримки на започаткування або розвиток власної справи.

“Сильні люди створюють найкраще майбутнє! Головне, задати правильну траєкторію. Мені та команді Мінветеранів дуже імпонує цей принцип, закладений в суть програми. І ми вже дотримуємося його, пропонуємо і втілюємо проєкти, інструменти, які дадуть поштовх для застосування унікальних знань та навичок і стануть стимулом для розвитку. Адже ми сприймаємо кожного ветерана і кожну ветеранку, які вже сьогодні повертаються до цивільного життя, як лідерів, як драйверів економіки, спроможних генерувати ідеї та втілювати їх. І прикладів вже є чимало. Український ветеранський фонд Мінветеранів надав грантів на понад 500 проектів для розвитку власної справи: від кав’ярні до надання психологічної допомоги побратимам і посестрам. Тож попит є, будемо разом допомагати реалізовувати”, — говорить в.о. Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

«У Мінцифри ми активно працюємо над цифровою трансформацію бізнесу. Ініціюємо освітньо-грантові програми, впроваджуємо нові цифрові сервіси та послуги. Також підтримуємо ініціативи партнерів спрямовані на розвиток підприємницьких здібностей українців. Серед таких ініціатив — новий акселератор «Траєкторія». Він покликаний надати ветеранам, військовослужбовцям та членам їхніх сімей ресурси та інструменти для втілення підприємницьких амбіцій. За результатами дослідження 64% ветеранів та чинних військовослужбовців хочуть відкрити власну справу. Тож наша спільна мета підтримати їх на цьому шляху та створити умови для успішного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан.

Участь у Програмі можуть взяти:

ветерани (особи, що мають статус УБД)

військові (особи, що брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації)

другий з подружжя (офіційний чоловік/дружина ветеранів або військових, в т.ч. загиблих, зниклих безвісти та полонених)

При відборі заявок пріоритет надаватиметься бізнесам, що займаються виробництвом кухонного інвентаря, металу для кухні, текстилю, рушників, одягу, аксесуарів, іграшок, товарів з пластику та швейним підприємствам.

Дедлайн подання заявки — 16 червня 2024 року.

Навчання проходитиме в онлайн-форматі та міститиме теоретичну та практичну частину. Під час першого теоретичного етапу учасники відвідають вебінар з розробки бізнес-плану, лекції від ветеранів-підприємців та заняття з психологом. На другому практичному етапі майбутні підприємці складатимуть бізнес-план та отримають індивідуальні консультації від експертів.

«Ми віримо, що підтримка підприємців, особливо тих, хто має унікальний досвід та навички, є ключем до побудови сильного економічного майбутнього. Оскільки, це суперлюди теперішнього та майбутнього з унікальним досвідом витривалості, дисциплінованості, командної гри, і жаги до результатів», — зазначив Генеральний директор мережі мультимаркетів «Аврора» Тарас Панасенко.

Освітньо-грантову програму «Траєкторія» ініціювали мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес та мережа мультимаркетів «Аврора». Національний проект втілюється за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства у справах ветеранів України і Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за сприяння UNDP в Україні у межах «Проекту підтримки Дія», що фінансується Урядом Швеції, та Українського ветеранського фонду Мінветеранів.