30 ветеранів АТО/ООС розпочали навчання за програмою професійного розвитку в галузі кібербезпеки та реінтеграції для ветеранів «Кіберзахисники». Учасники пройдуть чотиримісячні професійні тренінги, отримають визнаний державою сертифікат, змогу безплатно скласти сертифікаційний іспит CISCO Academy та допомогу у працевлаштуванні. Для участі в доборі надійшло 460 заявок. Для тих, хто не потрапив тепер, у вересні розпочнеться навчання другого потоку, і ще 30 ветеранів зможуть долучитися до програми, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. І ветерани зможуть застосовувати навички, здобуті під час служби, в галузі кібербезпеки й надалі захищати свою країну», — зазначив заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний.

Програму реалізує Фонд цивільних досліджень і розвитку за стратегічної та фінансової підтримки управління з координації надання допомоги США країнам Європи та Євразії Держдепу США у партнерстві з НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» й Національним університетом «Києво-Могилянська академія».