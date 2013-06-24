Під головуванням міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової та Міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова відбулося перше засідання Координаційного штабу з питань реалізації Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року та Стратегії формування системи повернення з військової служби до цивільного життя на період до 2030 року.

Координаційний штаб з питань реалізації державної ветеранської політики утворено постановою КМУ від 20 грудня 2024 р. № 1478. Це консультативно-дорадчий орган уряду, покликаний забезпечити в умовах воєнного стану належну координацію дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, військових формувань під час реалізації державної ветеранської політики.

«Перед кожним з нас стоїть важливе завдання особисто і як представників виконавчої влади ретельно опрацювати внутрішні плани для виконання Стратегії ветеранської політики. Упевнена, що наша синергія допоможе реалізувати програми й політики, які створять комплексну систему підтримки наших захисників і захисниць після їхньої служби», — зазначила очільниця Мінветеранів.

На важливості злагодженої роботи Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики наголосив і Міністр КМУ, співголова штабу Олег Немчінов.

«Маємо напрацювати чітку систему дій, яка враховуватиме всі наші можливості та пріоритети. Співпраця між державними органами та обмін досвідом необхідні, щоб створити максимальну користь для тих, хто захищав нас з вами. Це і є головною метою координаційного штабу, заради якої ми й розпочали цю спільну роботу», — наголосив Олег Немчінов.

Кожне міністерство та ЦОВВ представили відомчі плани. Учасники зустрічі обговорили напрями, які необхідно додатково передбачити в інтересах ветеранів, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.