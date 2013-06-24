Міністерство у справах ветеранів України за підтримки ІСАР Єднання презентувало та обговорило проект Паспорта громади доступної для ветеранів війни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це ще один новий стратегічний проект Мінветеранів, що створить умови для реалізації ветеранських політик у громадах через єдині підходи, чіткі та зрозумілі для ветеранів і ветеранок, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників і Захисниць та прості для впровадження на місцях.

Чому це важливо? Оскільки лише синергія органів центральної виконавчої влади, місцевого самоврядування та територіальних громад дасть якісний результат для створення усіх належних умов для повернення у цивільне життя відповідно до потреб та можливостей.

В.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун представив концепцію проекту доступності громад та покроковий алгоритм дій його реалізації.

За його словами, у Кабінету Міністрів України, Верховної Ради, органів місцевого самоврядування є спільне завдання: сформувати єдине цілісне бачення ветеранської політики та дорожню карту її реалізації та надати інструменти для ефективного впровадження.

“Діяти ми маємо за принципом: “Нічого без ветеранів для ветеранів”. Саме тому і цей проект також буде реалізовуватися на основі аналізу проблематики та потреб і серед них, зокрема, необхідність у медичному, психологічному, юридичному, інформаційному, освітньому забезпеченні. Водночас ми розуміємо, що створення механізмів задоволення цих потреб і вирішення проблем лише на загальнодержавному рівні, не буде ефективним без залучення кожної з громад. Робота має бути скоординованою та спільною. І результатом буде досягнення «ідеальної надцілі», коли кожна громада не лише розумітиме запит наших бенефіціарів, а й зможе підтримати їх на кожному етапі”, — зазначив Олександр Порхун.

Під час відкриття виконавчий директор ІСАР Єднання Володимир Шейгус сказав: "Ми точно знаємо, що жоден сектор окремо, зокрема громадянське суспільство, не зможе надати стільки можливостей, скільки здатні ми разом, працюючи спільно, об’єднуючи зусилля. ІСАР Єднання провів дослідження і з'ясував: 1000 організацій громадянського суспільства сьогодні працюють у ветеранському секторі. Понад 50 із них ми надаємо фінансову та консультаційну підтримку, супровід проектів. ІСАР Єднання разом з донорами, представниками бізнесу і влади, органів місцевого самоврядування опікується потребами й запитами захисників і захисниць, які повертаються до цивільного життя. Це є довготривала та відповідальна місія, на шляху якої єднання зусиль і можливостей має тривати й посилюватися".

Серед учасників обговорення були народні депутати України, представники Уряду, ветерани та ветеранки, представники громад.

Під час першого експертного обговорення: “Запит громад, ветеранів та влади на впровадження Паспорта громади доступної для ветеранів війни” народний депутат Анатолій Остапенко подякував команді Міністерства у справах ветеранів України за ту потужну роботу, яку вона в останній час робить: “І я тільки хочу побажати, що разом до перемоги, і як голова підкомітету, як голова ТСК, я готовий завжди підставити плече для того, щоб підтримувати Мінветеранів”.

Також він закцентував на тому, що законодавство потребує негайних змін: “Ми повинні осучаснити його. Те законодавство, яке було ухвалене на початку 90-х років — наслідок того радянського минулого, що ми тягнемо за собою. Ми повинні перейти до того, щоб політика була запроваджена в життя чітко, зрозуміло, швидко, щоб наш захисник навіть з моменту отримання повістки на мобілізацію вже розумів, що і як буде робити держава для нього. Тому в першу чергу, я вважаю, що та стратегія, яку розробляє Міністерство у справах ветеранів, ми, як народні депутати, повинні підтримати.

Проектна менеджерка Офісу реформ КМУ і модераторка панелі Ольга Макогон зауважила, що коли говоримо про ветеранську політику, то говоримо про її комплексний характер: “Ветеранська політика не може розвиватися ізольовано, не враховуючи вимоги і особливості формування державних політик іншого спектру уваги”.

Народний депутат України Тарас Тарасенко під час свого виступу сказав: “Ветеран, розвиваючи себе і розвиваючи громаду, буде розвивати кожну область, а також потім розвивати країну.

Іншого виходу для збереження і для перемоги у нас, в принципі, немає. Тому всі ми повинні, хто зараз в країні, працювати активно, по 12 годин, скільки хто може, на те, щоб сформувати державні політики, щоб допомагати фронту, але тільки спільна робота в єдності зможе це забезпечити”.

Ветеранська політика формується на загальнодержавному рівні та передбачає систему соціальних гарантій, що реалізують органи державної влади і лише частково та за згодою реалізація здійснюється в громадах. Водночас ветерани та ветеранки після демобілізації повертаються в громаду, а їхні родини та сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України постійно знаходяться в громадах. Так, існує необхідність перегляду підходів щодо реалізації політики в громадах та створення доступної та безбарʼєрної громади для ветерана.

Народний депутат Сергій Гривко сказав: “Насправді є дуже велике питання з місцевим самоврядуванням, тому що ми розуміємо, що для ефективної ветеранської політики це велике системне явище, щоб людина себе, ветеран, відчував комфортно, достойно, гідно. Ми розуміємо, що потрібні ідеї, проєкти, думки, потім ресурс. Ресурс — дає держава, міжнародні партнери, гранти, підприємці, і місцеве самоврядування. Тобто, є можливість забезпечити і посилити ветеранську політику”.

Насамкінець він подякував Міністерству у справах ветеранів України за швидкі конкретні рухи.

Народний депутат Роман Грищук зі свого боку фіналізував обговорення: “Ми пишемо державну політику на державному рівні, але реалізовується вона в громаді. Паспорт — про цілісну структуру. Міністерство у справах ветеранів відповідальне за критерії, яким громади будуть відповідати”.

Учасники другого експертного обговорення, проаналізували запит громад, ветеранів та влади на впровадження Паспорта громади доступної для ветеранів війни.

Заступник Міністра у справах ветеранів Руслан Приходько сказав: “Наша ключова задача – всі зобов'язання, які держава бере на себе, маємо наблизити до кінцевих бенефіціарів. Треба розуміти, що ми працюємо на декількох рівнях. Ми можемо дуже плідно працювати з законодавцями. Проте важливим є інше питання, а чи зможемо реалізувати прописане? Чи наявна в нас вся необхідна інфраструктура? Чи є взагалі в громадах ті необхідні спроможності? І, відповідно, практика комунікації з регіонами, з ветеранами в усіх населених пунктах України. Вона просто системно підводить нас до того, що необхідно запроваджувати цей проект”.