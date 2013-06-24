Ветерани війни отримуватимуть грошову допомогу для заняття фізичною культурою та спортом – Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Незабаром учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн від держави на оплату послуг спортивних клубів. Подати заяву на отримання грошей можна буде через застосунок Дія. Вони надходитимуть на спеціальний рахунок ветерана щоквартально в автоматичному режимі впродовж року.

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова зазначила, що спорт – один з найефективніших засобів реабілітації й відновлення психологічного здоров’я, а також інтеграції в суспільне життя. Вже у січні ветерани й ветеранки війни зможуть отримувати щоквартальну допомогу у 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту.

Детальний механізм участі у проекті Мінветеранів повідомить згодом на інформаційних ресурсах Мінветеранів та Мінцифри.

Проект реалізується Міністерством у справах ветеранів України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.