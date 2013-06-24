За ініціативи Мінветеранів, Уряд прийняв змінидо постанови, що розширюють можливості програми «Ветеранський спорт». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер до участі долучаються всі заклади сфери фізичної культури і спорту, що мають коди категорії продавця 7941 та 7997. Це дозволить ветеранам використовувати свої 1 500 грн щоквартально у ще більшій кількості спортивних закладів по всій країні.

Щоб допомогти ветеранам швидше знаходити такі заклади, а спортклубам – стати помітними для учасників програми, Мінветеранів розробило логотип «Тут є ветеранський спорт». Цей знак підтверджує, що заклад відповідає умовам програми і приймає оплату через Дія.Картку.

Як використовувати логотип?

Зображення «Тут є ветеранський спорт» можна розмістити:

на вході до спортзакладу;

у холі чи на ресепшині;

на сайті клубу чи басейну.

Також Мінветеранів прагне, щоб якомога більше спортзакладів долучалися до «Ветеранського спорту».

Як приєднатися:

працювати офіційно та мати код категорії продавця (МСС) 7941 «Фізична культура і спорт» та 7997 «Клуби — заміські клуби, членство (спортивний, відпочинок, спорт)»;

використовувати POS-термінал для безконтактної оплати;

мати бажання допомогти ветеранам зміцнювати фізичне та ментальне здоров’я і зробити спорт доступнішим.

Якщо ваш POS-термінал не має коду 7941 та 7997, або ви не знаєте, як це перевірити, зверніться до банку, з яким укладено договір еквайрингу. Процедура зміни коду займає 1-2 робочих дні і є безкоштовною.

«Ми прагнемо допомогти ветеранам швидше знаходити спортивні заклади, а закладам – підтримувати наших Захисників і Захисниць. Спорт – важливий елемент реінтеграції, що покращує фізичний і психологічний стан. Такі програми є і будуть серед пріоритетів Мінветеранів», – зазначила Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

Нагадаємо, вже 25 000 ветеранів у рамках програми «Ветеранський спорт» отримали на Дія.Картку першу щоквартальну виплату – 1 500 грн для занять спортом. Кошти можна використати у спортзалах, басейнах, секціях та на спортмайданчиках по всій країні.

Довідково

Програма реалізується Мінветеранів у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Відбувається у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.