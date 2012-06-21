Європейська народна партія, Група прогресивних соціалістів та демократів, Альянс лібералів і демократів за Європу здобули найбільше місць у складі нового Європарламенту, в якому загалом засідає 751 депутат. Згідно з повідомленням прес-служби ЄП, за даними екзит-полів, ці три політичні групи отримають відповідно 178, 147 і 101 місце у ЄП. Група зелених здобуває 70 місць, європейські консерватори — 60. Щодо євроскептиків і праворадикалів, то серед цих партій місця попередньо розподілилися так: «Європа націй та свободи» — 56, «Європа свободи та прямої демократії» — 57, представники лівих партій — 42 місця.
Статистика засвідчує, що під час нинішніх виборів явка виявилася найвищою за останні 20 років. Понад 40% виборців ЄС вирішили цього року взяти участь у голосуванні за євродепутатів.
Якщо говорити про голосування на національному рівні, то в Угорщині переконливу перемогу здобувала націонал-консервативна партія влади «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана. Відповідно до попередніх неофіційних підсумків, у Німеччині консервативному блоку ХДС/ХСС прогнозують майже 28,8%. У Польщі перемагає націонал-консервативна партія влади Ярослава Качинського «Право і справедливість». Згідно з підсумками опитувань виборців, націонал-консерватори набирають на виборах до Європарламенту 42,4% голосів. Тож «ПіС» може здобути 24 з 52 місць, відведених для Польщі у Європарламенті.
Консерватори перемогли і в Австрії. Там Австрійська народна партія здобуває 34,5%, що на 7,5% перевищує результат 2014 року.
А ось у Франції перемогу святкує Марін Ле Пен та її правопопулістська партія «Національні об’єднання». Вона здобула більшу підтримку виборців, ніж партія чинного президента Еммануеля Макрона. Праві популісти набирають від 23 до 24,2% голосів. Партія Макрона «Республіка на марші» набирає від 21,9 до 22,5%.
Натомість громадяни Ірландії віддали перевагу політикам, які обстоюють проєвропейські позиції. У цій країні перемогли ліберально-консервативна партія «Фіне гел» і ліберальна «Фіанна фойл».
У Нідерландах також, попри песимістичні прогнози, на виборах до ЄП перемогли проєвропейські партії. Більшість нідерландців проголосувала за соціал-демократичну Партію праці, яку очолює віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс.