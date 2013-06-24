Під час робочої поїздки на Чернігівщину Президент Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці визволення області від російських загарбників і вручив державні нагороди. У заходах також узяли участь віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек і Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Генсек Ради Європи і віцеканцлер ФРН разом із главою держави побували в селі Ягідному, де оглянули зруйновану російськими військами інфраструктуру та житлові будинки, а також школу, в якій окупанти утримували місцеве населення.

«На прикладі цієї школи ви побачили справжній концентраційний табір і ті жахливі наслідки, які принесла російська агресія українцям — від немовлят до людей похилого віку», — наголосив Володимир Зеленський.

Під час двосторонньої зустрічі з Генсеком Ради Європи було докладно обговорено роботу на міжнародному юридичному фронті із притягнення росії до відповідальності за злочин агресії проти України, воєнні злочини та злочини проти людяності. Сторони приділили увагу заходам, яких вживають для створення реєстру збитків, завданих російською агресією, і повноцінного компенсаційного механізму, зокрема в контексті підготовки до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи в Рейк’явіку.

На зустрічі з Робертом Габеком глава держави висловив подяку за дієву підтримку та солідарність з Україною уряду ФРН. Він наголосив, що відвідання Чернігівщини віцеканцлером Німеччини важливе з огляду на започаткування торік президентами двох держав програми патронату над муніципальним партнерством України та ФРН.

Володимир Зеленський підтримав готовність представників ділових кіл ФРН і німецьких підприємств долучатися до відбудови нашої країни. Було наголошено на важливості підтвердження німецькою стороною страхування ризиків для бізнесу, який готовий інвестувати в Україну вже зараз.

Президент разом з віцеканцлером Німеччини ознайомився з перебігом відновлювальних робіт на мостовому переході через річку та презентацією проєкту відбудови інших мостопереходів у Чернігівській області.

Главі Української держави та віцеканцлерові ФРН розповіли про плани щодо облаштування тимчасового проїзду наявним мостом та будівництва поряд нового мосту на дві смуги руху. Надалі заплановано розібрати наявний міст і спорудити новий. Німецькій стороні було запропоновано розглянути можливість фінансової підтримки відновлення мостової інфраструктури регіону.

Загалом унаслідок повномасштабного російського вторгнення на Чернігівщині було зруйновано або пошкоджено 35 штучних споруд і мостів.

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