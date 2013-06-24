Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Керуючим директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б'єрде та Віце-президентом Банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані під час їх візиту в Київ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До зустрічі долучились заступник Міністра фінансів Ольга Зикова, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца та Представник України у Раді директорів Банку Роман Качур. Від Світового банку – Регіональний Директор Банку у справах країн Східної Європи Боб Сом, Регіональний директор у справах Європи Міжнародної фінансової корпорації Групи Світового Банку Інес Роша.

Сторони обговорили результати співпраці України та Банку за понад 1000 днів повномасштабної війни, плани на 2025 рік, а також спільну роботу Уряду України та СБ в межах інструменту Матриці реформ.

Сергій Марченко подякував Анні Б’єрде за особистий внесок у підтримку України та відзначив ключову роль Банку у консолідації допомоги від міжнародних партнерів.

“Незважаючи на екстремальну невизначеність в умовах повномасштабної війни, Уряд України відданий порядку денному реформ на шляху до вступу в ЄС. І Світовий банк є одним з ключових партнерів України у досягненні цієї мети. Розроблений спільно з Банком аналітичний інструмент Матриця реформ дороговказом і планом трансформації України, що містить понад 300 реформ з вимірювальними індикаторами”, – зазначив Міністр.

Також Сергій Марченко зазначив, що виконання Україною взятих на себе зобов’язань дозволить прискорити економічний розвиток, збільшити кількість інновацій та залучити приватний сектор в Україну. Такі зміни є необхідними для якомога швидшого відновлення країни від наслідків злочинної агресії рф.

Коментуючи стан фінансової системи України, Міністр фінансів відзначив ключову роль Світового банку у підтримці економіки та бюджету країни. Від початку повномасштабного вторгнення СБ започаткував низку програм та інструментів, завдяки яким залучив для потреб України більше 40 млрд доларів США. Ці кошти дозволили частково профінансувати соціальні та гуманітарні видатки держбюджету України, а також її відновлення.