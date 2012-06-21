Кожен, хто приходить у Закарпатський обласний центр зайнятості та його міські й районні структурні підрозділи, має власні особливі умови. Але однакові для всіх, хто звертається, сподівання знай­ти тут підтримку людей, які професійно займаються працевлаштуванням. Тут давно перейшли на неформальне спілкування з шукачами роботи, допомагаючи знайти себе за будь-яких обставин тим, хто звернувся по допомогу. І саме цей підхід забезпечує успіх.

Кореспондент «Урядового кур'ра» цікавився історіями людей, які знайшли себе в тій чи тій справі за сприяння служби зайнятості.

Мукачівець Дмитро Бежинець аж сім років пропрацював адміністратором системи на одному з автопідприємств міста. Замислився, що час уже й на себе попрацювати, адже на власника набридло, тож узявся змінювати життя. Розпочав зі звернення до міськрайонного центру зайнятості в пошуках роботи. Його фахівці порадили зайнятися підприємництвом. І недаремно.

Після захисту бізнес-плану та отримання одноразової виплати допомоги у зв’язку з безробіттям для організації підприємницької діяльності Дмитро взявся за оформлення свят та їх музичний супровід. Надає послуги з організації ювілеїв, весіль, корпоративних вечірок, днів народження, випускних у школі тощо. Налагодив співпрацю з представниками цієї галузі, за потреби об’єднується з ними для розширення асортименту послуг. Тож учорашнього адміністратора автопарку нині можна побачити за пультом діджея, ведучим на торжествах. І в цьому нічого дивного немає, адже життя — річ мінлива, здатна різко розвернути долю в інший бік. І як у цьому разі — до кращого.

А ось історія Алли Нілабович у Волівці відмінна тим, що вона із самого початку розуміла, чого хоче. Але рішучий поворот у долі настав лише тоді, як одержала підтримку від Воловецького районного центру зайнятості. Пройшла інформаційні семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність, а також психодіагностичне обстеження щодо схильності до неї.

Подання заяви на отримання допомоги для заняття бізнесом передувало підготовці бізнес-плану, що передбачав створення салону краси з широким діапазоном послуг. Отримані від держави кошти допомогли зробити перші практичні кроки, після чого справи пішли вгору.

Нині Алла Федорівна — знаний у райцентрі перукар, її салон краси надає найрізноманітніші послуги: жіночі, чоловічі й дитячі стрижки, укладання, філірування, фарбування й накручування волосся. Якість виконання перукарських послуг, ввічливе обслуговування, можливість записатися на прийом до спеціаліста заздалегідь забезпечили популярність бізнесу. Щоб залучати нових клієнтів і не втрачати старих, перукарка розробила систему знижок. Тож власний бізнес, про який вона раніше лише мріяла, став справою її життя, годує сім’ю і дає задоволення.

Дивно, що серед шукачів роботи був і фахівець з розряду тих, які рідко залишаються за бортом зайнятості, — лікар-стоматолог. Цю в очах пересічних громадян грошовиту професію Андрій Бедевельський здобув ще у 2005 році, закінчивши Івано-Франківську державну медичну академію. Потім була робота за фахом у Мукачівській центральній лікарні, але… Після реорганізації медзакладу і скорочення штатних одиниць стоматолога звільнили.

Допоміг повернутися у професію Мукачівський центр зайнятості, який у 2017 році зорієнтував Андрія на відкриття власної справи. Скерував його на кілька семінарів, допомігши освоїти ази підприємництва. Андрій одержав одноразову допомогу у зв’язку з безробіттям. На отримані гроші, додавши й власні заощадження, відкрив стоматологічний кабінет з ортодонтії, обравши вигідне місце — на в’їзді в місто з автомагістралі державного значення. Андрій Васильович освоїв затребувані в цій царині стоматології послуги: профілактичну діагностику в підлітків і дітей, лікування кривизни зубного ряду й деякі інші. Про нього дізнаються дедалі більше людей, приходять по здоров’я.

Шлях Василя Барана після вимушеного звільнення з Міжгірської райдержадміністрації був устелений аж ніяк не трояндами. Зовсім ще молодий, він знайшов сили змінити життєвий напрям — з державного менеджера перейти до роботи в бізнесі. І вийшло, що не прогадав, а зробив рішучий крок до нового життя. Яке, цілком можливо, допоможе міцніше стати на ноги.

У Міжгірській районній філії обласного центру зайнятості Василь, звернувшись по допомогу, отримав проф­орієнтаційні поради й консультаційні послуги. Ознайомившись із вакансіями на ринку праці, прийшов на співбесіду з потенційним роботодавцем. Переконав, що володіє знаннями й діловими якостями менеджера для роботи в торгівлі.

Тепер Василь Баран працює управителем в одній із торговельних точок райцентру Міжгір’я. Замислюється, щоб у перспективі заснувати власну справу.

КОМЕНТАР

Юрій ФУЩИЧ,

директор Закарпатського обласного центру зайнятості:

— Одноразова виплата допомоги у зв’язку з безробіттям для організації підприємницької діяльності дуже час¬то вирішує долю конкретної людини. Для сотень закарпатців ці кошти відіграли вирішальну роль у виборі майбутньої діяльності. Такий шлях обирають ті, хто не боїться труднощів, готовий оволодівати новими знаннями, вміє правильно оцінити свої сили.

Достатньо згадати, що у Міжгірській районній філії Закарпатського обласного центру зайнятості торік правом на отримання такої допомоги ско¬ристалось 11 осіб, позаторік — дев’ять, а всього з 2001 року — 595.

Завдяки одноразовим виплатам у зв’язку з безробіттям кількість підприємців збільшується і в інших районах, містах. Загалом в області протягом 2019 року для організації підприємницької діяльності такі виплати отримали 126 осіб; цього року служба планує допомогти започаткувати власну справу ще трьом сотням. Нині таку допомогу отримали вже 19 осіб.

Знайшовши себе в новій справі, ці підприємці є прикладом для наслідування і підтвердженням плідного поєднання їхньої власної ініціативи з можливостями служби зайнятості.