В останній місяць весни колектив театру підготував своїм шанувальникам чимало цікавих музичних подій, а також зустріч із зіркою світової опери Людмилою Монастирською, яка виконає головну партію в опері «Норма» Вінченцо Белліні. ЇЇ партнером стане провідний соліст Одеської опери, тенор Олег Злакоман.

Справжнє свято чекає також на поціновувачів балету: наприкінці місяця на сцені театру відбудеться прем’єра одноактних балетів «Весна і осінь» та «П’ять танго», а 16 травня колектив театру та глядачівшанують пам’ять одного зі своїх видатних корифеїв - відомого балетмейстера Анатолія Шекери (1935-2000).

Також у театральній афіші традиційно представлені шедеври української й світової оперної та балетної класики за участі провідних артистів театру.

Нагадаємо, що вистави театру відбуватимуться в денний час: у п’ятницю (початок о 17:00), а суботу та неділю о 15:00 (за виключенням балету «Сильфіда» 20 травня, який почнеться о 17:00).

6 (субота) о 15:00 - Вечір одноактних вистав:

- Комічна опера Джованні Баттіста Перголезі «Служниця пані». У центрі вистави — образ симпатичної розумниці-служниці, яка зуміла закохати в себе свого хазяїна і щасливо влаштувати свою долю. Виконавці: Ольга Фомічова (Серпіна) та Олександр Бойко (Умберто). Партія клавесина – Ліана Косович. Диригент – Віктор Олійник.

- Сучасний балет у постановці Віктора Іщука «Широко заплющені очі». Прем’єрний показ відбувся у 2021 році на Міжнародному фестивалі «Ballet.UA». На створення цієї постановки балетмейстера надихнув знаменитий однойменний фільм Стенлі Кубрика. У виставі звучить музика Йоганна Себастьяна Баха та Фредеріка Шопена. Лейтмотив балету — Goldberg Variations Баха. Солісти: Анастасія Шевченко, Іван Авдієвський, Юлія Кулик та Віктор Іщук.

7 (неділя) о 15:00 - опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка». Музична редакція Мирослава Скорика.Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка.Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю… У ролях: Ольга Матушенко (Наталка), Дмитро Кузьмін (Петро), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Руслан Танський (Возний Тетерваковський) та Геннадій Ващенко (Микола). Диригент – Богдан Пліш.

12 (п’ятниця) о 17:00 - ліричний балет Костянтина Данькевича «Лілея». Відомому українському композитору вдалося блискуче інтерпретувати український народний мелос, створивши виразну танцювальну музику з розгорнутими лейттемами головних героїв.Вистава вважається дорогоцінною перлиною національного хореографічного мистецтва з утіленням шевченківських поетичних образів на українській балетній сцені. Останнє поновлення цієї вистави відбулося у 2014 році до 200 річниці від дня народження Тараса Шевченка. У головних ролях: Ольга Голиця (Лілея), Микита Сухоруков (Степан), Ян Ваня (Князь) та ін.

13 (субота) о 15:00 - неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історіюпристрасногокохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять Тетяна Пімінова та Андрій Романенко. Також у ролях: Тетяна Ганіна (Мікаела), Ігор Євдокименко (Ескамільо), Сергій Магера (Капітан Цуніга) та ін. Диригент – Алла Кульбаба

14 (неділя) о 15:00 - одна із найяскравіших балетних вистав театру - балет «Віденський вальс» на музику видатної австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа, які подарували світу неповторні мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ.

«Віденський вальс» - це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році. Навіть через 22 роки вистава залишається однією з найулюбленіших у глядачів.

У головних ролях глядачі побачать: Катерину Алаєву, Наталію Мацак, Сергія Кривоконя. У ролі графа Кайзерлінга дебютує соліст балету Олександр Омельченко. Диригент – Герман Макаренко.

16 (вівторок) о 17:00 - Вечір-присвята пам’яті Анатолія Шекери, що складається з Гала-концерту та балету «Болеро» М.Равеля у постановці Майстра.

Сучасне українське балетне мистецтво, його найяскравіші здобутки беззаперечно асоціюються із творчістю видатного балетмейстера, педагога, народного артиста України, лауреата премії ім. С.Дягілєва та Національної премії України імені Тараса Шевченка Анатолія Федоровича Шекери.

Програма концерту:

- Фрагмент 3-ї дії з балету «Лісова пісня» М.Скорульського. Солісти: Ілона Кравченко, Ян Ваня та артисти балету.

- «Крила України» на музику Мирослава Скорика. Хореографія Ксенії Іваненко. Виконують: Ольга Кіф’як фон Краймер, Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (вокал).

- Адажіо з балету «Лілея» К.Данькевича у виконанні Ольги Голиці та Микити Сухорукова.

- «Індуський танець» з балету «Баядерка» Л.Мінкуса. Виконують: Райса Бетанкоурт, Руслан Авраменко, Андрій Скляр

- Фрагмент балету «Широко заплющені очі» у виконанні Наталії Мацак та Сергія Кривоконя. Хореографія Віктора Іщука.

- «Чоловік, якого я кохаю» хореографія Дж.Гершвіна у хореографії Дж. Баланчіна. Виконують: Катерина Алаєва та Микита Сухоруков.

- Сцена з опери «Аїда» Дж.Верді у виконанні артистів балету та хору театру. Хореографія Анатолія Шекери.

У другому відділі вечораглядачі побачать одну з найвідоміших постановок Анатолія Шекери – «Болеро» на музику Моріса Равеля. У ролях: Ольга Голиця, Володимир Кутузов та Райса Бетанкоурт.

19 (п’ятниця) о 17:00 - знаменита опера Джузеппе Верді «Ріголетто», створена за драмою Віктора Гюго «Король бавиться» (лібрето Франческо Марії Піаве). Соціальна ідея, що привабила композитора у драмі Гюго — протиставлення простої, по-своєму нещасної людини, придворного блазня Трібуле розбещеному королю Франциску І.Виконавці: Олександр Мельничук (Ріголетто), Ольга Фомічова (Джільда), Сергій Андрощук (Герцог Мантуанський), Сергій Магера (Спарафучілє), Анжеліна Швачка (Маддалена), Тарас Штонда (Граф Монтероне) та ін.

20 (субота) о 17:00 - балет Хермана Левенсхольда «Сильфіда», який вважається не просто одним з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві. Свого часу цей твір назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі».У ролях: Юлія Кулик, Даниїл Пащук, Руслан Авраменко, Олександр Габелко та ін.

21 (неділя) о 15:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Виставаналежить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки у діючому репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної французького драматурга П’єра Бомарше...В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. У ролях: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Володимир Тишков (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Бартоло), Ірина Петрова (Берта) та ін.

26-27 травня - прем’єра 2-х одноактних балетів «Весна і осінь» та «П’ять танго».

«П‘ять танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена.

Дизайн костюмів – Жан-Поль Врум, асистент Ханса ван Манена – Олександр Жембровський. Балет «5 танго» для семи пар, створений 1977року, входить до репертуару багатьох балетних труп, є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи,притаманні музиці Астора П’яццоли, з бальним танцем, сплітаючи дивовижніритми та почуття, що ллються зі звуками музики.

Ідея поставити відомий балет на нашій сцені належить колишньому солісту Нідерландського національного балету, киянину Олександру Жембровському. З нею він прийшов до Вана Манена і одразу отримав відповідь «Так».Хореограф без роздумів вирішив надати права на показ Національній опері України, а костюмний цех Нідерландського національного балету передав сценічний одяг для наших танцівників. «Я зробив це не просто тому, що зараз кожен якось допомагає Україні. Мене вражає як українці продовжують жити так, наче нічого не відбувається. Це фантастично», - каже Ван Манен. «Ми хочемо підняти дух українців. Щоб публіка хоча б на півгодини забула про те, що відбувається, а танцівники відчули: вони не самі, і те, що вони роблять - важливо»,- додає Олександр.

«Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора HamburgBallett Джона Ноймайєра.

Музичний твір «Серенада для струнних», на який поставлений балет, мабуть, найзнаменитіший в творчому доробку композитора. Це музика, яка вражає своєю цілісністю та різнобарв’ям звучання. Від трепетно-витонченої меланхолійності до бравурно-святкового, майже маршового звучання. Враження від балетів Ноймайєра завжди дуже яскраві, його неокласицизм це не просто рядовий напрямок балету - це ціла революція. Ноймаейєр далекий від догматизму і в нього постійно поєднуються речі, які не поєднуються. Він не балетмейстер, який суворо дотримується шаблону - у Ноймаєєра все завжди дуже по-різному. Сюжетні та безсюжетні балети - технічно бездоганний класичний танець, з пластикою від якої захоплює дух, «переливається» в модерн і майже одразу в транссимфонії, дивертисменти… Все це разом просто занурює в надзвичайний світ танцю, як у чаклунство…

28(неділя) о 15:00 - опера Вінченцо Белліні «Норма».У своєму знаменитому творі, який вважається абсолютним музичним шедевром, композитор багатогранно розкрив характер головної героїні — сильної, жагучої жінки, яка гаряче і беззастережно кохає та глибоко страждає.Перлиною опери є молитва Норми «Casta diva» — одна з кращих мелодій, коли-небудь створених протягом всієї історії музичного мистецтва… В титульній партії зірка світової оперної сцени, провідна солістка Національної опери України – Людмила Монастирська. Також у головних ролях: Олег Злакоман (Полліон), Ірина Петрова (Адальжіза), Сергій Ковнір (Оровез). Наталія Николаїшин (Клотильда) та Олександр Дяченко (Флавій). Диригент – Микола Дядюра.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо вистав, складів виконавців та вартості квитків можна дізнатися на сайті театру.

Квитки на вистави (450 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!